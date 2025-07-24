Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yüksek sıcaklık devam ediyor! | Son dakika haberleri

        Yüksek sıcaklık devam ediyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek sıcaklık devam ediyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Tekin, son değerlendirmelere göre, sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

        Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cuma ve cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti.

        ORMAN YANGINLARI

        Orman yangınlarının devam ettiği Eskişehir, Bilecik, Karabük çevrelerinde sıcaklığın artacağını söyleyen Tekin, "Söz konusu illerde yer yer kuzeyden rüzgarlar etkisini gösteriyor ve yağışsız bir periyotta. Hava sıcaklığına bakıldığında ise 35 ila 36 derecelerde. Pazartesi günü ise yer yer 40 derecelere kadar ulaşacak." dedi.

        Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, havanın açık olacağını belirtti.

        Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini anlattı.

        FÖN RÜZGARLARI ETKİSİNİ KAYBETTİ

        Fevzi Burak Tekin, fön rüzgarlarının normal rüzgarlara göre daha yerel ve dar alanda oluşan rüzgarlar olduğunu kaydederek, yurdun iç kesimlerinde oluşan fön rüzgarının etkisini kaybettiğini dile getirdi.

        İç Anadolu'dan gelen kuzeyli rüzgarın ise Antalya kıyılarında sıcaklığı arttırdığına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

        "Kuzeyli rüzgarlar Torosları aşıp Antalya kıyılarına doğru etkisini sürdürerek ısıtıcı etkisiyle Antalya kıyılarında sıcaklığı yükseltti. Bugün sabah 9 civarında Antalya'nın sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaştı. Fön rüzgarının ısıtıcı ve nemi düşürücü bir etkisi söz konusu oldu. Öğle saatlerinden sonra ise fön rüzgarının kesilmesiyle sıcaklık 30 ila 32 derecelere kadar geriledi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor