        Yüksekova'da besicilere "kar" engeli | Son dakika haberleri

        Yüksekova'da besicilere "kar" engeli: Hayvanlar meraya çıkamadı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havanın sürmesi, besicileri zor durumda bıraktı. Özellikle kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu kırsal köylerde, hayvancılıkla uğraşanlar yem sıkıntısı yaşamaya başladı. Besicilerden Şaban Onat, "Geçen sene bu vakitlerde koyunlarımız meralarda otlatıyorduk. Ancak bu sene halen yerde 1 metre kar var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:00
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havanın sürmesi, meralara çıkamayan besicileri zor durumda bıraktı.

        Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

        İlçenin bazı noktalarında nisan ayında halen karla mücadele sürerken, özellikle hayvancılık ile uğraşanlar yem sıkıntısı yaşamaya başladı.

        İlçenin Kadıköy köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

        Kadıköy'de yaşayan besicilerden Şaban Onat, bölgede bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini belirtti.

        Şaban Onat, "Yüksekova'da kış şartları çok ağır geçiyor. 6 ayı geride bıraktık, yerde hala 1 metre kar var. Geçen yıl bu zamanlarda koyunlarımızı meralarda otlatıyorduk. Ancak bu yıl kar nedeniyle hayvanlarımızı halen ahırlarda besliyoruz" dedi.

        Aylardır hayvanlarını ahırlarda beslediklerini ve artık yemlerinin tükendiğini belirten Onat, "Artık yemlerimiz tükendi. Zor ve ağır bir kış geçiriyoruz. Besiciler olarak zor durumdayız" diye konuştu.

        Bölgede hayvancılıkla uğraşan bir diğer besici Reber Onat ise tüm besiciler olarak benzer sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

        Ot ve saman stoklarının tükendiğini anlatan Reber Onat, "Burada kış uzun sürdü. Geçen yıl bu zamanlarda karlar erimişti. Ancak bu yıl köyümüzde hala 1 metre kar var. Otlarımız tükendi. İnşallah 20 gün içinde hayvanlarımızı meralara çıkarabiliriz" şeklinde konuştu.

        #hakkari haberleri
        #Yüksekova
