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        Yüksekova'da evlere doğal gaz verilmeye başlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğalgaz hizmeti sunulmaya başladı. Esenyurt Mahallesi'ndeki Aydın ailesi, doğalgazı kullanan ilk aile oldu. Ev sahibi Yavuz Aydın, ""Çok şükür doğalgaza kavuştuk. Çok büyük nimet. İlçede doğalgazı kullanan ilk biz olduk, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:07
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        Yüksekova'da doğalgaz kullanımı başladı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğalgaz hizmeti sunulmaya başladı.

        İlçede abonelik işlemlerini tamamlayan Esenyurt Mahallesi'ndeki Aydın ailesi, doğalgazı kullanan ilk aile oldu. Ev sahibi Yavuz Aydın, gazetecilere, doğalgazın ilçeye gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Abonelik işlemlerinin tamamlanmasıyla evlerine gaz verilmeye başlandığını aktaran Aydın, "Çok şükür doğalgaza kavuştuk. Çok büyük nimet. Hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi açısından da önemli. Hava kirliliği, insan sağlığını tehdit ediyor. İlçede doğalgazı kullanan ilk biz olduk, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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        Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel ise "Bu çalışmanın sadece mahallemizde değil, memleketimizin en ücra köşesine kadar ulaşmasını diliyoruz. Geç kalınan bir hizmet olmasına rağmen devletimizin ilgili birimleri sayesinde bu hizmet memleketimize ulaştı. Allah, emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

        Kağan Mühendislik firması yetkilisi Felek Kağan da abonelik yapan tüm evlere en kısa sürede doğalgaz vereceklerini bildirdi. Kağan, "İnşallah en kısa sürede doğalgazı bütün şehre yaymaya başlayacağız. Şu ana kadar 10 binanın tesisatını çekerek doğalgaza hazır hale getirdik" bilgisini paylaştı.

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