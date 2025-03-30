Yüksel Yıldırım: Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada dün oynadıkları Kasımpaşa maçında 2-0 yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti. Taraftardan özür dileyen Yıldırım, “Bayram öncesi dün evimizde aldığımız Kasımpaşa mağlubiyeti ile sizleri üzdüğümüz için hepinizden kulüp olarak özür diliyoruz. Dün saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek pek de mantıklı değil. Dün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz” diye konuştu.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Taraftarlar gibi kendisinin de Avrupa liglerine katılmayı çok istediğini ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bizim acilen kendimize çeki düzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım. Sizler kadar bende Avrupa'ya gitmek istiyorum ama bunun için teknik heyetin ve takımın gerekli her şeyi yapacaklarından hiç kuşkum yok. Bu vesile ile Samsunspor camiasına güzel, mutlu bir bayram diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla, Samsunsporumuzun başarılarıyla dolu hep birlikte daha nice güzel bayramları ve günleri görmemizi temenni ediyorum.”