Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Yılport Samsunspor
ABONE OL

Yüksel Yıldırım: Samsunspor, Süper Lig için 11 yılını verdi

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Biz Samsunspor’un şampiyonluğunu ilan ettik ve ait olduğu yere çıktık. Buraya çıkmak için Samsunspor 11 yılını verdi." dedi

Yüksel Yıldırım: Samsunspor, Süper Lig için 11 yılını verdi
DHA

Ligin bitmesine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, dün Ankara Keçiörengücü'nü de mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan coşkulu bir etkinlikle kutladı.

Ankara Keçiörengücü maçının ardından Samsunspor’da futbolcular, üstü açık otobüslerle şampiyonluk turu attı. Başkan Yüksel Yıldırım, futbolcular, teknik heyet daha sonra meydana gelerek etkinliklere katıldı. Meydanda takımı bekleyen coşkulu kalabalık meşaleler, şampiyonluk şarkıları ve havai fişekler ile şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar öncesi açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bu şehre farkında olmadan bir söz verdim. Ama bunun basamak basamak olacağını konuşmadım. 4 senedir Samsunspor’da başkanlık yapıyorum. Bu sene ilk defa iddialı olarak sezonun başında ‘bu takımı şampiyon yapacağım’ dedim. Yapmak için de sebeplerimin olduğunu söyledim. Bu da Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yıldönümünde Samsun özel bir şehir ve 100'üncü yılda şampiyon olmak istediğimizi söyledim. Ama lige pek iyi başlayamadık. Ben de duygusallığı bir kenara koyup, takıma neşteri vurdum. Önce hoca değişikliği, sonra scoutun içinde değişiklik, daha sonra oyuncuların kadro dışı bıraktık” dedi.

"ÜÇ BAYRAMI BİR ARADA KUTLADIK"

Hüseyin Eroğlu ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Keçiörengücü maçında şampiyonluğumuzu resmen ilan ettik. Bu kadar erken olmasını kimse beklemiyordu. Bunu biz tek başımıza yapmadık. Rakiplerimizin puan kaybetmesi, açık ara önde giden Eyüpspor’un bu kadar hızlı bir düşüşe geçeceğini kimse beklemiyordu. Çaykur Rizespor’un da kötü başlayıp, ara dönemde iyi transferler yapıp takımın oturması, rakiplerin birbirlerini yenmesiyle inanılmaz bir lig oldu. Şükürler olsun ki biz de 3 bayramı bir arada kutladık” diye konuştu.

"BU İNSANLAR O MUTLULUĞU YAŞADILAR"

Samsunspor’un Süper Lig’e çıkmak için 11 yılını verdiğini belirten Yüksel Yıldırım, “Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte stada gelen 34 bin kişinin 20 bini sahadaydı. Bu insanlar o mutluluğu yaşadılar. Bugün insanlar rahat uyur, bazıları da mutluluktan hiç uyuyamaz. Biz Samsunspor’un şampiyonluğunu ilan ettik ve ait olduğu yere çıktı. Buraya çıkmak için Samsunspor 11 yılını verdi. Bizim geçmişte bir asansörlüğümüz vardı. Mühim olan bunu yapmamak. Bunun için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HOCAMIZ BANA KALACAK VE GİDECEK OYUNCULARIN LİSTESİNİ VERECEK"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren başkan Yıldırım, “Yaklaşık 4 haftadır hocamız, scout ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Bir listemiz vardı. Onlardan elemeler yapıyoruz. Önümüzdeki hafta hocamız bana kalacak ve gidecek oyuncuların listesini verecek. Gideceklerin yerine yeni transferler yapacağız. Tahminim hocanın beklentisi 8-10 transfer olacak gibi. Bizde ona hazırız. Hocanın arzusu iyi bir kamp geçirmek. İlk kampta takımın yüzde 80’ini isteyecektir. Süper Lig’de biz kadroyu ilk kampa hazırlarsak hem bizim bütçeyi aşabiliriz. Çünkü ilk yapacağımız transferler pahalı olabilir. Samsunspor ilk 4-5 kulüpten sonra gelebilecek ilk takımlardan birisi. Yani insanlar Samsun’a koşarak gelecekler. Çünkü yurtdışında Samsunspor’un maddi dışı menajerler tarafından iyice yayıldı. Esas işimiz şimdi başlıyor. Süper Lig’de kalıcı bir Samsunspor kurmak, iyi transferler yapmak, tesisleşmiş bir kulüp olmak” dedi.

"SÜPER LİG’E İYİ GİRMEK İÇİN ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"

Samsunspor’u kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp yapma hedefi olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, “19 Haziran ayında burada bir milli maç oynanacak. Biz de milli maçtan önce Batıpark’daki Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nin açılışını yapmak istiyoruz. Süper Lig’e iyi girmek için altyapı çok önemli. Benim bir hedefim vardı, Süper Lig’de Ajax gibi altyapıdan 3-4 tane oyuncumun oynamasını istiyorum. Samsunspor’da inşallah öyle oyuncular vermeye başladığında, biz Samsunspor kulübü olarak hangi hoca ile çalışırsak çalışalım anayasamızda en az 3 tane oyuncumuzu ilk 11’de oynatma şartı koyacağız. Bunu kabul etmeyen hocalarla da çalışmayacağız. Ben Samsunspor’u kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmasını hedefliyorum. Bunlar zaman alacak. Onun için sabırlı olacağız” diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadroda tutmak istiyor
FUTBOL Beşiktaş'ın Redmond planı!
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe muhtemel 11'i
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar! - Futbol Haberleri
FUTBOL Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme yarışı!
Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Galatasaray'da Gomis krizi!
Eski hakemler, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı! Volkan Bayarslan'ın penaltı kararları doğru mu? - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Penaltı kararlarını yorumladılar
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis kararı yarın verilecek - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL Gomis bilmecesi yarın çözülecek!
Uğur Dündar: "Yabancı hakem şart"
FUTBOL Fenerbahçe'den yabancı hakem çıkışı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
FUTBOL Derbini bilet fiyatları!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler! - Galatasaray Haberleri
FUTBOL "Unutmak isterler!"
Okan Buruk kulübeyi yumrukladı! Icardi penaltı kaçırınca... - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Buruk kulübeyi yumrukladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.