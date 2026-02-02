Habertürk
        Yüksel Yıldırım: Sterling ile ilgileniyoruz, henüz resmi teklif yok

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:42 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:42
        Yüksel Yıldırım'dan Sterling açıklaması!
        Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        YÜKSEL YILDIRIM: STERLİNG İLE İLGİLENİYORUZ, HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

        31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.

        STERLİNG'İN KARİYERİ

        Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling’in şu anda bonservisi elinde bulunuyor. Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti.

