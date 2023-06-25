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Yüksel Yıldırım: Transfer hatalarının bedeli pahalıya patladı

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, transfer hatalarının pahalıya patladığını belirterek duyurdu: "Denk bütçeyle yola çıkacağım"

Yüksel Yıldırım: Transfer hatalarının bedeli pahalıya patladı
DHA

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kurban Bayramı sonrası transferin hız kazanacağını, iyi bir takım kuracaklarını, Süper Lig´de kalıcı olacak, ilk 10 içinde kendisine yer bulacak bir takım hedeflediklerini ifade etti. Transfer çalışmalarının sürdüğünü, talep edilen ücretlerin yüksek olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Transfer piyasası yüksek açıldı, yüksek devam ediyor. Bütün takımlar transfer için çalışıyor. Ancak hiçbir kulüp ciddi transfer açıklayamadı. Kurban Bayramı sonrası işlerin biraz normale dönmesini umuyorum" dedi.

"DENK BÜTÇEYLE YOLA ÇIKACAĞIM"

Sezon hazırlıklarının başlayacağını, kamp dönemlerinin geldiğini ifade eden Yıldırım, her kulübün bütçesine göre transfer yapacağını söyledi. Samsunspor´da denk bütçeye çok önem verdiğinin altını çizen Yıldırım, "Bütçeyi delen kulüplerin hali ortada. Bu işler borçla olmuyor. Bir yere kadar gidiyorsun sonra düşüş başlıyor. Bunların hesabını yapıyoruz. Denk bütçeyle yola çıkmaya çalışıyorum. İnsanlar bütçe yapmaya alışık değil ama alışacak" diye konuştu.

"TRASFER HATALARININ BEDELİ PAHALIYA PATLADI"

Taraftarın hiç sabırlı olmadığından, sürekli transfer talep etmesinden şikayet eden Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarda sabır yok. Geçmiş sezonlarda onların dediği hızda transfer yaptık, bayağı bir hata yaptık. O hataların bedeli bize çok pahalıya patladı. Bize ders oldu. Böyle bir dersi Harward Business School´a gitsen, milyon Euro'lar versen alamazsın. Şimdi çok sabırlı ve çok titiz davranıyorum. Gaza gelmem. Transfer hatalarını da minimuma indirmeye çalışıyorum."

"İYİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Kendisinin başkan, Hüseyin Eroğlu´nun teknik adam olarak ilk Süper Lig tecrübesini yaşayacağını vurgulayan Yüksel Yıldırım, başkan, teknik ekip, scout ve analizcilerle transfer için çalıştıklarını, inanılmaz bir oyuncu havuzlarının olduğunu söyledi. Yıldırım, "İyi transfer yapacağız gibi görülüyor. Samsunspor kalıcı olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Bizden beklenti çok yüksek. Ben o beklentileri karşılayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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