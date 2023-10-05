Altın alacaklar dikkat! 5 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları
Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 5 Ekim Perşembe gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 5 Ekim Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ekim Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.620,51
1.620,73
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.826,11
1.826,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.592,82
2.649,90
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.371,26
10.567,17
YARIM ALTIN FİYATI
5.169,43
5.299,79
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.371,26
10.567,17
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.524,72
1.618,31