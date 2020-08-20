Ciltte belli yaş sonrasında ortaya çıkan sarkmalar ve kırışıklıkların giderilmesi için bazı maske uygulamaları yapmak gereklidir. Özellikle yumurta akında bulunan maddelerin gerginleştirici özelliğini kullanmak işinize yarayacaktır. Yumurta akının kullanıldığı maske tariflerini uygulayarak cildinizdeki sorunları çözebilirsiniz. Yumurta akında bulunan protein cildi besler. Ayrıca yumurta akında magnezyum minerali vardır. Bu da ciltte anti-aging etkisi yaratır. Potasyum da cildin yenilenmesini sağlamaktadır.

Yumurta Akı Maskesi (peeling etkisi)

1 yumurtanın akına bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyin ve köpük kıvamında olana dek çırpın. Sonra bu karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika sonra ılık su ile iyice temizlenene kadar yıkayın. Haftada bir kaç kez uygulayabilirsiniz.

Yağlı Ciltlere Yumurta Akı Maskesi

1 adet limonun suyunu sıkıp bir yumurta akının içerisine karıştırın ve güzelce çırpın. Bu karışımı boynunuza ve yüzünüze sürün; 15 dakika bekletin ve yıkayın. Cildinizin yağdan arınarak temizlenmesini sağlayacaktır. Haftalık 2 kere uygulamalısınız.

Sivilceler İçin Yumurta Akı Maskesi

1 adet limon suyu, bir yumurta akı ve bir tatlı kaşığı balı iyice çırparak karıştırın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra dudakla göz çevresi hariç yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin ve ılık suyla iyice yıkayın. Sivilceler için etkili bir maskedir.