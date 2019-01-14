Bir yumurta ile 24 milyonu aşkın beğeni aldı!

Sosyal ağ Instagram’ın beğeni rekoru artık bir yumurtaya ait. World_Record_Egg isimli hesap, Instagram’ın beğeni rekorlarını alt üst etti.

Adından da anlaşılabileceği gibi Instagram'ın en çok beğenilen görseline sahip olmak amacıyla açılan hesap, 10 gün içinde 24 milyonluk beğeniye ulaştı. Sözkonusu yumurta görseli hakkında yapılan yorumların sayısı ise 1 milyonu aştı.

İşte o paylaşım:

Şu ana kadar sadece bir paylaşım yapan ve bu paylaşımda da bir yumurta görseli kullanan hesabın takipçi sayısı da 2.5 milyonu geçti.

World_Record_Egg’in bu rekoru daha önce bebeğinin fotoğrafını paylaşan Kylie Jenner'a aitti.

21 yaşındaki ABD’li milyoner model Jenner, geçen yılın şubat ayında paylaştığı Instagram fotoğrafı ile 18 milyonluk beğeni sayısını aşmıştı.

4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli, Jenner'ın bir yılda ulaştığı rekor sayıyı, 10 günde geçmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ