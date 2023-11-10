Haberler Yaşam Yumurta sarısında kan lekesi neden olur? Kırmızı leke olan yumurta yemek zararlı mı? Yumurtada kan lekesi varsa yenir mi?

Yumurta sarısında kan lekesi neden olur? Kırmızı leke olan yumurta yemek zararlı mı? Kahvaltı öğünlerinde sıklıkla tercih edilen yumurtanın içerisinde kırmızı lekeler görüldüğünde, tüketimi konusunda birçok kişi şüpheye düşebiliyor. Peki yumurtada neden kan lekesi olur ve tüketmek zararlı mıdır? Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:43 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yumurtanın üzerinde bulunan kırmızı lekeler aslında kan lekesidir. Yumurta sarısının üzerinde bulunan kan damlacıkları, üreticiler tarafından kusur olarak görülse de bazı tavukların yumurtalama döngüsü sırasında doğal olarak gelişir.

2 Şurada Paylaş!







KÜÇÜK KAN DAMARLARIDIR Yaygın bir inanışın aksine bu lekeler yumurtanın döllendiğini göstermez. Kan lekeleri, tavuğun yumurtalıklarındaki veya yumurtalık kanalındaki küçük kan damarlarının yırtılması sonucu oluşur. Bir tavuğun yumurtalıkları küçük kan damarlarıyla dolu olduğu için bazen yumurtlama işlemi sırasında bir tanesi kıralabilir.

3 Şurada Paylaş!







DOĞRU PİŞİRİLDİĞİ SÜRECE YENMESİNDE SAKINCA YOKTUR Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı ve Yumurta Güvenliği Kurulu gibi kurumlara göre yumurta uygun şekilde pişirildiği sürece kan lekesi olan yumurtaların yenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak kan lekesi içersin veya içermesin yumurtayı çiğ olarak tüketmek salmonella riskini artırır.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler