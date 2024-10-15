Yumurtaları saklama yöntemleri nelerdir?
Marketten veya pazardan almış olduğumuz yumurtaları evimize getirdiğimizde direkt olarak buzdolabına koyarız. Bazılarımız kartonuyla beraber dolaba koyarken, bazılarımız ise kutusundan çıkarıp buzdolabı içindeki bölmesine dizer. Peki, yumurtaları buzdolabına koymak gerekli mi? İşte merak ettikleriniz...
İçerdiği besin öğelerinin yanı sıra, yumurta doğru saklanmadığı ve vaktinde tüketilmediği takdirde gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Aldığımız yumurtaları saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Detaylara yazımızda birlikte bakalım.
Yumurtalar nasıl saklanır?
Kartonlu mu, kartonsuz mu?
Yumurtaları basit bir kutudan daha pratik veya göze hoş gelen bir şeyde saklamak cazip gelebilir. Buzdolabınızda hoş görünümlü bir spiral yumurta tutucu veya kullanışlı bir yumurta rafı olabilir ancak gerçek şu ki hiçbir şey orijinal kartonu daha iyi olamaz. Kutu sadece yumurtaları korumakla kalmıyor, aynı zamanda emin olmadığınız herhangi bir zamanda başvurabileceğiniz son kullanma tarihini de gösteriyor.
Belki de yumurtaları kartonlarında saklamanın en iyi nedeni olabildiğince taze kalmalarıdır. Neden? Yumurta kabukları, zamanla diğer yiyeceklerden ve yiyecek kokusu ve aroması gibi kokulardan gelen bakterilerin sızabileceği küçük gözeneklere sahiptir.
Buzdolabında saklamak doğru mu?
İdeal kalite ve güvenlik için yumurtalarınızın 20 derece'nin altında sabit bir sıcaklıkta saklandığından emin olun, bu nedenle onları çok soğuk ve çok sıcak arasında, örneğin buzdolabı ile sıcak bir mutfak arasında çok sık taşımaktan kaçının.
En iyi uygulama yumurtaları buzdolabında saklamaktır; bu şekilde sıcaklık her zaman sabit kalır ve yumurtalarınız daha taze olur! Yumurtaları kullanmaya başladığınızda, oda sıcaklığına gelmeleri için yaklaşık 30 dakika boyunca yumurtaları buzdolabının dışında tutmaya çalışın, aksi takdirde pişirme süreleri onları nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişebilir.
Kalan çiğ yumurtalar nasıl saklanmalı?
Bir tariften kalan çiğ yumurta sarısı veya beyazını israf etmek istemiyorsanız, önümüzdeki birkaç gün içinde kullanmayı planladığınız sürece buzdolabında saklayabilirsiniz. Beyazları ve sarıları ayrı tutun, her ikisi de bozulmalarını önlemek için hava geçirmez kaplarda buzdolabında saklanmalıdır.
Sarısını güzel ve yumuşak tutmak için basit bir numara, üzerine çok ince bir tabaka süt eklemektir. Zamanlama açısından, beyazlar yaklaşık 2 gün saklanabilirken, sarılar 4 güne kadar saklanabilir.
Dondurmak sorun olur mu?
Dondurmak kesinlikle sorun değil! Sadece dondurmadan önce yumurtayı çırptığınızdan emin olun ve kesinlikle kabuklu bir yumurtayı dondurmaya çalışmayın. Ne yazık ki dondurma sırasında yumurta sarıları yapışkan hale gelme eğilimindedir, ancak bunu önlemek için, karışık yumurta başına yarım çay kaşığı tuz veya şeker (tatlı veya tuzlu yemekler için kullanmanıza bağlı olarak) eklemektir.
Yumurtalarınızı her zaman tarihi açıkça etiketlenmiş dondurulabilir bir kapta saklayın ve 6 ay içinde kullanın. Kaplarınız azsa buz kalıbı mükemmel bir şekilde işe yarar! Çırpılmış yumurtanın hacmi çözülürken değişecektir, bu nedenle üç yemek kaşığı çırpılmış yumurtanın bir bütün yumurtaya eşdeğer olduğunu unutmayın.
Kaynak: Egginfo