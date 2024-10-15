Yumurtalar nasıl saklanır?

Kartonlu mu, kartonsuz mu?

Yumurtaları basit bir kutudan daha pratik veya göze hoş gelen bir şeyde saklamak cazip gelebilir. Buzdolabınızda hoş görünümlü bir spiral yumurta tutucu veya kullanışlı bir yumurta rafı olabilir ancak gerçek şu ki hiçbir şey orijinal kartonu daha iyi olamaz. Kutu sadece yumurtaları korumakla kalmıyor, aynı zamanda emin olmadığınız herhangi bir zamanda başvurabileceğiniz son kullanma tarihini de gösteriyor.