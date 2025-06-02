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        Haberler Spor Basketbol Yunan basketbolcu Beşiktaş BOA'da - Basketbol Haberleri

        Yunan basketbolcu Beşiktaş BOA'da

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Yunan basketbolcu Maria Fasoula ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:00
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        Yunan basketbolcu Beşiktaş BOA'da!
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        2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Yunan basketbolcu Maria Fasoula ile sözleşme imzaladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

        Profesyonel kariyerine 2013 yılında Yunanistan ekibi Proteas ile başlayan Maria Fasoula, geçen sezon İspanyol ekibi Avenida formasıyla 40 maçta 9,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 0,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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