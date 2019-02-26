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Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve kar yağışıyla son günlerde Yunanistan'ı saran 'Okeanis' adlı soğuk hava sistemi Girit'te büyük hasarlara yol açtı.
Hanya bölgesinde bulunan 111 senelik tarihi Keriti köprüsünün çökmesinde kısa bir süre sonra Vukolies köprüsü de çöktü. Arabasıyla sel akıntısına kapılan 61 yaşında bir adam kayıp. Daha sonra arabası tespit edilen çiftçi, gece boyunca yapılan aramalara rağmen şimdiye kadar bulunamadı.
Selde ikisi büyük olmak üzere 6 köprünün çöktüğünü, köylerin birbirinden kopmuş durumda olduğunu söyleyen Hanya bölgesinin Platania Belediye Başkanı Yiannis Malandrakis, "Yaşadığımız durum sözlerle tarif edilebilecek gibi değil. Bölgemiz tamamen dağılmış durumda, tarihi değeri büyük köprüler selin akıntısına kapıldı, bölgemiz diğer bölgelerden kopmuş durumda" dedi.
Kötü hava sistemi Girit'in Rethimno bölgesini de etkiledi. Bir okulun önünde bulunan köprü çöktü, bölge sakinlerinin evlerinden uzaklaştırılmaları istendi. Kalacak yerleri olmayan 44 kişi, geceyi belediye binalarında ve otellerde geçirmek zorunda kaldı. Sağanak yağış Kuzey Girit Çevre Yolu'nda yolun çökmesine neden oldu. Sinon bölgesinde ise dağın çevreyoluna toprak kaydı.
Durum değerlendirmesi yapmak üzere dün akşam Girit'i ziyaret eden Altyapı Bakanı Hristos Spirtzis, Başbakan Aleksis Çipras'ın adada meydana gelen hasarların onarılması ve zararın karşılanması için gereken her şeyin bir an önce yapılmasını istediğini belirtti. Spirtzis ilk etapta Girit'e 10 milyon euro verileceğini, ayrıca silahlı kuvvetler tarafından kullanılan iki büyük köprü gönderileceğini açıkladı.
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