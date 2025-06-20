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        Haberler Dünya Yunanistan'ın Girit'e Patriot konuşlandırması gündemde | Dış Haberler

        Yunanistan'ın Girit'e Patriot konuşlandırması gündemde

        Yunan basınına göre, Yunanistan bölgedeki ABD unsurlarını korumak üzere Girit'e Patriot hava savunma sistemi konuşlandırabilir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 00:04 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:04
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        Yunanistan Girit'e Patriot konuşlandırabilir
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        İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışma nedeniyle, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait Patriot hava savunma sistemlerinin, ABD unsurlarını korumak amacıyla Girit’teki Suda Üssü’ne konuşlandırılmasının planlandığı bildirildi.

        Yunan basınında çıkan haberlere göre, Atina’da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

        Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Suda’daki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

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        Bu kapsamda, Yunanistan’a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada olası bir saldırıda hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

        Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Üssü’ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

        Selanik’te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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