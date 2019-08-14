Yunanistan'ın Dedeağaç ile Semadirek Adası arasında sefer yapan tek feribotun arızalanması üzerine, Yunanlılar başka bir feribotu devreye soktu. Ancak bu feribotunda arızalanması üzerine ada ile karanın bağlantısı 6 Ağustos'tan bu yana kesildi. Adada aralarında Türk tatilcilerin de bulunduğu belirtilen bin kişi günlerdir mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar için Semadirek Belediyesi, ücretsiz yemek ve konaklama imkânı sağladı. Bu arada adaya tatile gitmek isteyenler ise feribot nedeniyle gidemedi.

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı, yaşanan sorun ve mahsur kalanların tepkileri üzerine devreye girdi. Yunanistan'ın Ege adalarında faaliyet gösteren bir feribot bugün saat 13.30 sıralarında Semadirek Adası'na gönderildi. 600 yolcu ve 70 araç taşıma kapasiteli feribotun adada mahsur kalanları tahliye edeceği belirtildi.

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana adaya feribot seferleri düzenlenemiyordu