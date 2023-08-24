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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'e Buruk'tan vize çıkmadı, Norveç'te yıldızlaştı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'e Buruk'tan vize çıkmadı, Norveç'te yıldızlaştı!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerken mücadeleye damga vuran isimlerden biri ise Yunus Akgün oldu. Leicester City'ye transfer olmanın eşiğindeki milli futbolcu müsabakanın gidişatını değiştirdi, Galatasaray'ı turun içinde tuttu!

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 24.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:56
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        Fransa'nın yanı sıra İngiltere'den de talipleri bulunan ve Galatasaray'dan ayrılmanın eşiğine gelen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılara Norveç'te 'hayat öpücüğü' verdi!

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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

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        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 8. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamazken dengeyi de ancak 20. dakikadan sonra kurabildi.

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        25. dakika oynanırken topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini adeta ipe dizerken yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve sarı-kırmızılılar serbest vuruş kazandı. Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı.

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        Müsabakanın 29. dakikasında bu kez Mauro Icardi sahne alırken Arjantinli golcüye şık bir pas veren Yunus Akgün bir anlamda maçın gidişatını da değiştirmiş oldu.

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        Okan Buruk'un ilk 11'de sahaya sürdüğü Yunus Akgün için birkaç gün önce Championship ekiplerinden Leicester City'nin yetkilileri, Türkiye'ye gelmişti.

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        İngiliz kulübünün temsilcileri, daha önce anlaşma sağladıkları Yunus Akgün için Galatasaray ile masaya otururken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu transferin biraz ertelenmesini istemişti.

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        Milli futbolcuyu bu sezon kullanmayı planlayan ve kadroda kalmasını isteyen Buruk'un ilk 11'de görevlendirdiği Yunus geceye da damga vurdu.

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        BİR GOLÜ DE VAR'A TAKILDI

        Galatasaray adına Yunus Akgün'ün kaydettiği gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

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        Mücadelenin 43. dakikasında Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.

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        Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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        Yunus Akgün için Leicester City'nin Galatasaray'a kiralama bedeli, zorunlu opsiyon maddesi ve bonuslar dahil 10 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.

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