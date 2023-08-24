Yunus Akgün'e Buruk'tan vize çıkmadı, Norveç'te yıldızlaştı!

25. dakika oynanırken topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini adeta ipe dizerken yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve sarı-kırmızılılar serbest vuruş kazandı. Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı.

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Müsabakanın 29. dakikasında bu kez Mauro Icardi sahne alırken Arjantinli golcüye şık bir pas veren Yunus Akgün bir anlamda maçın gidişatını da değiştirmiş oldu.