Yunus Akgün'e Buruk'tan vize çıkmadı, Norveç'te yıldızlaştı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerken mücadeleye damga vuran isimlerden biri ise Yunus Akgün oldu. Leicester City'ye transfer olmanın eşiğindeki milli futbolcu müsabakanın gidişatını değiştirdi, Galatasaray'ı turun içinde tuttu!
Fransa'nın yanı sıra İngiltere'den de talipleri bulunan ve Galatasaray'dan ayrılmanın eşiğine gelen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılara Norveç'te 'hayat öpücüğü' verdi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 8. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamazken dengeyi de ancak 20. dakikadan sonra kurabildi.
25. dakika oynanırken topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini adeta ipe dizerken yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve sarı-kırmızılılar serbest vuruş kazandı. Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı.
Müsabakanın 29. dakikasında bu kez Mauro Icardi sahne alırken Arjantinli golcüye şık bir pas veren Yunus Akgün bir anlamda maçın gidişatını da değiştirmiş oldu.
Okan Buruk'un ilk 11'de sahaya sürdüğü Yunus Akgün için birkaç gün önce Championship ekiplerinden Leicester City'nin yetkilileri, Türkiye'ye gelmişti.
İngiliz kulübünün temsilcileri, daha önce anlaşma sağladıkları Yunus Akgün için Galatasaray ile masaya otururken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu transferin biraz ertelenmesini istemişti.
Milli futbolcuyu bu sezon kullanmayı planlayan ve kadroda kalmasını isteyen Buruk'un ilk 11'de görevlendirdiği Yunus geceye da damga vurdu.
BİR GOLÜ DE VAR'A TAKILDI
Galatasaray adına Yunus Akgün'ün kaydettiği gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.
Mücadelenin 43. dakikasında Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.
Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Yunus Akgün için Leicester City'nin Galatasaray'a kiralama bedeli, zorunlu opsiyon maddesi ve bonuslar dahil 10 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.