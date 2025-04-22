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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün Galatasaray'da 100. maçına çıktı - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün 100. maçına çıktı

        Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçıyla beraber sarı-kırmızılılarda 100. kez sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:20
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        Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayarak Sarı Kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

        EREN, SARA VE MUSLERA YEDEK KALDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

        Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.

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        Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.

        MAÇIN HAKEMİ ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY RAHATSIZLANDI

        Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı, 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.

        Bu değişiklik nedeniyle maç bir süre geç başladı.

        KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

        Uçar, Yasir Subaşı, Pedrinho ve Bazoer'in yerine Guilherme, Oğulcan Ülgün ve Boranijasevic'e ilk 11'de şans verdi.

        Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer 11'iyle başladı.

        GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI

        Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

        Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

        YUNUS AKGÜN 100. MAÇINA ÇIKTI

        Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçında önemli bir sevinç yaşadı.

        Milli futbolcu, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki 100. maçına çıktı.

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