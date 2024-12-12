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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün: Son dakika üzücü oldu - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün: Son dakika üzücü oldu

        Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, 2-2 berabere kaldıkları Malmö maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 23:15 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:15
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        "Son dakika üzücü oldu"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın formda oyuncularından Yunus Akgün, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "SON DAKİKA GOLÜ ÜZÜCÜ OLDU"

        Yunus Akgün, "2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazım. Üzüldük. Maç elimizdeydi. Beraberlik için üzgünüz ama her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

        Milli futbolcu, kendi performansı ve Avrupa'daki golleri için, "Benim için önemli ama takımın kazanması daha önemli. Goller ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.

        Yunus Akgün, son olarak, "Hiçbir maç kolay değil ama iki maçı da kazanıp üst turda olmak istiyoruz. İki maçı da kazanacak gücümüz var. İnşallah iki maçı da kazanıp üst tura çıkacağız" sözlerini sarf etti.

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