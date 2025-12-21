Yunus Akgün: Yine şampiyon olacağız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz." dedi.

Sane, Osimhen ve Sane ile iyi anlaştığını dile getiren milli futbolcu, "Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!" ifadelerini kullandı.