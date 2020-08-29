Müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine, “İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Progam sunucusu Fahriye Özay, Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi.

Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı.

Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.