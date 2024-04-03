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        Haberler Yaşam Yunus Emre Sözleri: Yunus Emre'nin aşk, hoşgörüye dair en iyi özlü sözleri

        Yunus Emre Sözleri: Yunus Emre'nin aşk, hoşgörüye dair en iyi özlü sözleri

        Yunus Emre'nin eşsiz şiirleri, yüzyıllar boyunca insanların kalbinde özel bir yer tutmuş ve onun derin felsefesi, yaşamın anlamı üzerine düşünmeye sevk etmiştir. Bu büyük Türk mutasavvıfının sözleri, aşkın, insanlığın ve Allah'a olan bağlılığın en saf haliyle ifade edilmiş örnekleridir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:06
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        Yunus Emre Sözleri
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        Yunus Emre'nin kelimeleri aracılığıyla duygularınızı, düşüncelerinizi ve ruh halinizi ifade edebilir, sevdiklerinize ve sosyal medya takipçilerinize manevi derinliği yüksek mesajlar gönderebilirsiniz. İşte sizler için seçtiğimiz, Yunus Emre'nin aşkı, insanlık sevgisini ve ilahi aşkı anlatan, zamanın ötesinde yankılanan özlü sözleri.

        Yunus Emre'nin zamansız sözleri, onun derin maneviyatını, insan sevgisini ve evrensel aşk anlayışını yansıtarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu büyük sufi şairin, yaşamın çeşitli yönlerine dair görüşlerini içeren öğütleri ve aşk üzerine söylediği sözler, her dönemde insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Yunus Emre'nin şiirlerinden alınan bu değerli alıntılar, hayata bakış açınızı değiştirebilir ve ruhunuzu yüceltebilir. Kendi iç dünyanızı ve çevrenizdeki insanları daha derin bir sevgiyle kucaklamanıza yardımcı olacak Yunus Emre'den seçme sözler, yaşamın karmaşasında birer manevi rehber görevi görür. Siz de bu tarihi ve manevi mirası paylaşarak, Yunus Emre'nin evrensel mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz.

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        Yunus Emre Sözleri

        Neyi çok bekler ve umursan senden uzaklaşır. Hem ne demiştik "İstenileni almak değil razı olmaktır imtihan."

        Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasip olur.

        Ey Yunus Hakk'ı bilen söylemez hergiz yalan, ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.

        Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.

        Bir garibin duasına gir. Kurtarırsa o kurtarır.

        Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.

        Kendimi bir nokta olarak gördüğümde, bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım.

        Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

        Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.

        Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

        Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

        Hakk'ı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir.

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        İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

        Hakk'ı uzaklarda arama, Hakk'ın durağı gönüldedir.

        Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter. Ne kadar yumuşak konuşsa da onun sözleri "Savaş" gibidir.

        Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter.

        Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

        Yunus Emre Özlü Sözleri

        Eğer, iIerde birgün keşke demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.

        Bu dünyaya inanma, vefasın buIam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

        Dünyada dertsiz baş oImaz. Derd'oIanın ahi dinmez.

        Maharet güzeIi görebiImektir,sevmenin sırrına erebiImektir. Cihan, aIem herkes biIsin ki şunu; en büyük ibadet sevebiImektir..

        Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi vardır..

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        Aşık oIamayan adem benzer yemişsiz ağaca. Çok maI haramsız, çok söz yaIansız oImaz.

        Ne varIığa sevinirim, ne yokIuğa yerinirim. Aşkın iIe avunurum ; bana seni gerek seni.

        TürIü türIü cefanın adını aşk koymuşIar.

        Ey hayat ırmağından şu içenIer! GeIin soraIım canIara ki güzeIIiği ne oIdu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buIdu da gidiyor?

        KaIem eğri diIIi, mürekkep siyah yüzIü, kağıt iki yüzIü! Şimdi kaIkıp arzuhaIimi yazmaya kimi mahrem kıIayım?

        Hoştur bana senden geIen.ya gonca güI,yahut diken.ya hayattır,yahut kefen. Nârin da hoş,nurun da hoş.kahrın da hoş,Iütfun da hoş.

        Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

        Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.

        Kırma dostun kaIbini; onaracak ustası yok. SoIdurma gönüI çiçeğini; suIamaya ibrik yok.

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        CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen.

        Ete kemiğe büründü, yunus deyu gö rundu.

        Eğer bir müminin kaIbin kırarsan hakka eyIediğin secde değiIdir.

        Aşk aşıkı sır eder, asIanı zencir eder, katı taşı mum eder

        Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden geIir. Zehr iIe pişen asi yemeğe kim geIir.

        Cennet cennet dedikIeri, birkaç köşkIe birkaç huri. İsteyene ver onIarı, bana seni gerek seni.

        Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

        ZuIüm iIe abad oIanın akıbeti berbad oIur.

        Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.

        Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

        Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek.

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        Kibirle yürüyerek;

        Yolu incitme gönül.

        İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer.

        Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

        Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

        Bana Seni Gerek Sözleri

        "Aşkın aldı benden beni,

        Bana seni gerek seni

        Ben yanaram dün ü günü,

        Bana seni gerek seni

        Ne varlığa sevinerem,

        Ne yokluğa yerinürem

        Aşkın ile avunuram,

        Bana seni gerek seni

        ***

        Yunus'dürür benim adım

        Gün geçtikçe artar odum

        İki cihanda maksudum

        Bana seni gerek seni."

        Gel Gör Beni Aşk Neyledi Sözleri

        Gönlüm düştü bu sevdaya

        Gel gör beni aşk neyledi

        Başımı verdim kavgaya

        Gel gör beni aşk neyledi

        Ben yürürüm yana yana

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        Aşk boyadı beni kana

        Ne akilim ne divane

        Gel gör beni aşk neyledi

        Mecnun oluben yürürüm

        Dostu düşümde görürüm

        Uyanır melul olurum

        Gel gör beni aşk neyledi

        Aşkın beni mest eyledi

        Aldı gönküm hasteyledi

        Öldürmeğe kast eyledi

        Gel gör beni aşk neyledi

        Gah eserim yeller gibi

        Gah tozarım yollar gibi

        Gah akarım seller gibi

        Gel gör beni aşk neyledi

        Akan sulayın çağlarım

        Dertli yüreğim dağlarım

        Yarim için ben ağlarım

        Gel gör beni aşk neyledi

        Benzim sarı, gözlerim yaş

        Bağrım pare, ciğerim baş

        Halden bilen dertli kardaş

        Gel gör beni aşk neyledi

        Miskin Yunus biçareyim

        Baştan ayağa yareyim

        Dost elinden avareyim

        Gel gör beni aşk neyledi

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