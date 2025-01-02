Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yunus Emre Vakfındaki sahte fatura soruşturmasında 11 gözaltı | Son dakika haberleri

        Yunus Emre Vakfı'ndaki sahte fatura soruşturmasında 11 gözaltı

        Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte fatura soruşturmasında 11 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yunus Emre Vakfının sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı

        AA'da yer alan habere göre Yunus Emre Vakfının tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki iddialara ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

        "Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, eski kurum çalışanı Ş.A, M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ. ve F.Y. ile suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şirket yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verdi.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yiyecek içecekte İstanbul Havalimanı rekor kırdı
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"