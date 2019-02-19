Yeter dizisinin başrol oyunculuğunu üstlenen Yurdaer Okur'un hayatı merak edilmeye başladı. Oynadığı her rolün hakkını veren, duruşu, kişiliği ve karizmatikliği ile herkesin hayran olduğu başarılı oyuncu Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur nereli, kaç yaşında?
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında dünyaya geldi. Liseyi Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okuyan oyuncu, lisenin ardından Akdeniz Üniversitesi Turizm işletmiciliği bölümünde lisans eğitimi aldı. Üniversitenin üçüncü yılında bölüme ısınamadığı için yarıda bırakarak okuldan ayrıldı. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne başladı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.
1999 yılında Genco Erkal ile tanışan Yurdaer Okur, Dostlar Tiyatrosu oyuncu kadrosuna katıldı. Yalınayak Sokrates isimli tiyatro oyunu ile oyunculuğa adım attı. 2000 yılından beri dizi ve filmlerde rol alan Okur, Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü gibi bir dönemin büyük ses getiren yapımlarında yer aldı.
2014 senesinde “Kod Adı Reaksiyon” dizinin Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci isimlerin yer aldığı dizide yer alan Yurdaer Okur oynadı.
Oyuncu başarısını Yeter dizisi ile devam ettirdi. Dizi de canlandırdığı karakter ile ilgi odağı olmuş ve izleyicinin en çok merak edilen isimleri arasında yer almıştır.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2014 – Kod Adı Reaksiyon (TV Dizisi)
2012 – Karadayı : Uluç Bayraktar
2011 – Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan
2011 – Labirent : Tolga Örnek
2010 – Kılıç Günü : Osman Sınav
2010 – Sakarya Fırat : Osman Sınav
2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik
2006 – Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun
2006 – Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar
2005 – Gen (Film) : Togan Gökbakar
2005 – Belalı Baldız
2005 – Aşk Oyunu
2002 – Sır Çocukları
2002 – Aslı ile Kerem
2001 – Çifte Bela
2001 – Tatlı Hayat
2000 – Üzgünüm Leyla
2000 – Evdeki Yabancı
2000 – Dadı
Ferhunde Hanımlar
OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
2010 – Ölümü Yaşamak : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2009 – Yastık Adam : Martin McDonagh – Talimhane Tiyatrosu
2006 – Beş Yıl Geçince : Federico García Lorca – Tiyatro Oyunevi
2004 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2003 – Hortlaklar : Plautus – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu –
2003 – Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2001 – Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2000 – Ketçaplı Spagetti : Rainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1999 – Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson – Dostlar Tiyatrosu
2012 – Euridice’nin Elleri : Pedro Bloch – Ankara Devlet Tiyatrosu
2011 – Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu
2006 – Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2004 – Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
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