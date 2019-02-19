Yeter dizisinin başrol oyunculuğunu üstlenen Yurdaer Okur'un hayatı merak edilmeye başladı. Oynadığı her rolün hakkını veren, duruşu, kişiliği ve karizmatikliği ile herkesin hayran olduğu başarılı oyuncu Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur nereli, kaç yaşında?

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında dünyaya geldi. Liseyi Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okuyan oyuncu, lisenin ardından Akdeniz Üniversitesi Turizm işletmiciliği bölümünde lisans eğitimi aldı. Üniversitenin üçüncü yılında bölüme ısınamadığı için yarıda bırakarak okuldan ayrıldı. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne başladı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.

1999 yılında Genco Erkal ile tanışan Yurdaer Okur, Dostlar Tiyatrosu oyuncu kadrosuna katıldı. Yalınayak Sokrates isimli tiyatro oyunu ile oyunculuğa adım attı. 2000 yılından beri dizi ve filmlerde rol alan Okur, Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü gibi bir dönemin büyük ses getiren yapımlarında yer aldı.

2014 senesinde “Kod Adı Reaksiyon” dizinin Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci isimlerin yer aldığı dizide yer alan Yurdaer Okur oynadı.

Oyuncu başarısını Yeter dizisi ile devam ettirdi. Dizi de canlandırdığı karakter ile ilgi odağı olmuş ve izleyicinin en çok merak edilen isimleri arasında yer almıştır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2014 – Kod Adı Reaksiyon (TV Dizisi)

2012 – Karadayı : Uluç Bayraktar

2011 – Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan

2011 – Labirent : Tolga Örnek

2010 – Kılıç Günü : Osman Sınav

2010 – Sakarya Fırat : Osman Sınav

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik

2006 – Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun

2006 – Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar

2005 – Gen (Film) : Togan Gökbakar

2005 – Belalı Baldız

2005 – Aşk Oyunu

2002 – Sır Çocukları

2002 – Aslı ile Kerem

2001 – Çifte Bela

2001 – Tatlı Hayat

2000 – Üzgünüm Leyla

2000 – Evdeki Yabancı

2000 – Dadı

Ferhunde Hanımlar

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

2010 – Ölümü Yaşamak : Orhan Asena – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2009 – Yastık Adam : Martin McDonagh – Talimhane Tiyatrosu

2006 – Beş Yıl Geçince : Federico García Lorca – Tiyatro Oyunevi

2004 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 – Hortlaklar : Plautus – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu –

2003 – Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Ketçaplı Spagetti : Rainer Hachfeld – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 – Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson – Dostlar Tiyatrosu

2012 – Euridice’nin Elleri : Pedro Bloch – Ankara Devlet Tiyatrosu

2011 – Ben Feuerbach : Tankred Dorst – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2006 – Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2004 – Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu