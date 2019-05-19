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Yurdun batısı ısınacak doğusu üşüyecek!

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde ise 2 ila 6 derece azalacak. Batı Karadeniz'de ise kuvvetli yağış bekleniyor

hava durumu

Meteoroloji'den alınan ve yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

İHA'da yer alan habere göre yağışların Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İSTANBUL: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 32

ADANA: Parçalı bulutlu 30

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 25

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

TRABZON: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

ERZURUM: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu 28

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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