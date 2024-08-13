Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapımı süren yeni kapalı semt pazarında sona gelindi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yeşilbağlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda yapılan zemin kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Başkan Demirçalı, 5 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan kapalı semt pazarının 2 hafta içinde bölge halkının hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

Vatandaşların kapalı semt pazarında daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapma imkânına kavuşacağını belirten Başkan Demirçalı, "Bölgede birçok mahallemize hizmet verecek olan kapalı semt pazarımızda zemin kaplama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Bütün çalışmalarımızı tamamladıktan sonra pazarımızı 15 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. İnsanlarımız artık alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.