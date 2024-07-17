Yürek yakan kaza! Karı koca birlikte can verdiler!
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 72 yaşındaki Veysel Yalçın ile 70 yaşındaki eşi Münevver Yalçın hayatını kaybetti, çiftin 3 torunu ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Gümüşhane'de kaza, dün sabah saatlerinde Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gümüşhane’den Trabzon yönüne giden R.K. idaresindeki otomobil, kavşağa girmeye çalışan Veysel Yalçın’ın (72) kullandığı otomobille çarpıştı.
EŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre savrulan araçlar metrelerce sürüklenirken, Veysel Yalçın'ın eşi Münevver Yalçın (70) hayatını kaybetti, Veysel Yalçın ile 3 torunu ise yaralandı.
KENDİSİ HASTANEDE CAN VERDİ
İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veysel Yalçın da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TORUNLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Diğer 3 yaralının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.