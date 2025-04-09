Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, tamir etmek istediği TIR'ın hareket etmesi sonucu tekerin altında kalan 31 yaşındaki Erdem Kandırmış, olay yerinde hayatını kaybetti. Kandırmış'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı
Çanakkale'de feci kaza, saat 00.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Erdem Kandırmış'ın (31) kullandığı TIR arızalandı. Kandırmış, TIR'ı tamir etmeye başladı.
TIR HAREKET EDİP ÜZERİNDEN GEÇTİ
DHA'daki habere göre bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden TIR, Kandırmış'ın üzerinden geçti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Gelen sağlık ekibi, Kandırmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem Kandırmış'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.