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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt dışı ÜFE haziranda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 28,38 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışı ÜFE haziranda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 28,38 arttı

        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 28,38 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:06
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        Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 28,38 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 yükseldi.

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36, imalatta yüzde 28,48 artış görüldü.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 24,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, sermaye mallarında yüzde 33,3 ve enerjide yüzde 10,33 artış gerçekleşti.

        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 3,44 artış olarak hesaplandı.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,83, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,3, sermaye mallarında yüzde 3,34 ve enerjide yüzde 9,96 artış görüldü.

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