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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nde artış - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nde artış

        TÜİK verilerine göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 62,38 arttı, aylık yüzde 2,38 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:05
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        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nde artış
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        YD-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 artış gösterdi.

        İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 62,41 ARTTI

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,69 artış, imalatta yüzde 62,41 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 53,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 67,20 artış, enerjide yüzde 68,64 artış, sermaye mallarında yüzde 70,30 artış olarak gerçekleşti.

        İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,39

        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20 artış, imalatta yüzde 2,39 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,91 artış, enerjide yüzde 9,99 artış, sermaye mallarında yüzde 1,28 artış olarak gerçekleşti.

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