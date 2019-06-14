Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Dilek Dündar ayrıca eşi Can Dündar ile birlikte bir fotoğrafını da paylaştı. Can Dündar'ın avukatı Tora Pekin, Dilek Dündar'ın yurtdışına çıktığını twitten öğrendiğini belirterek "Hukuka aykırı bir şekilde pasaportuna el konulmasına dair yaptığımız başvuru iki seneyi aşkın bir süredir Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Yurtdışına çıktığını twitten öğrendim. Ailesine kavuştuğuna sevindim" dedi.

Bu paylaşımla 2 yıldır pasaport başvurusuna karşılık, yurt dışına seyahat edemeyen Dündar'ın yasa dışı yoldan Türkiye dışına çıktığı anlaşıldı