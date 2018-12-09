Yurt dışındaki eserlerimiz neler?

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Nerediler Anıtı: M.Ö. 400 yıllarına tarihlenen yapıda, yüksek ve içi dolu bir podyum üzerinde 4 x 6 sütunlu tapınak planı uygulanmıştır. İon düzenindeki sütunlar kabartmalı arşitrav frizini taşırlar. Burada savaş, av, armağan verme gibi çeşitli konular işlenmiştir. Diğer bir kabartmalı friz cella duvarının üzerinde yer alır. Podyumda da üst üste iki friz daha vardır. Küçük frizde duvarları korunmuş bir kente yapılan saldırı ve kentin alınması, olayların bir biri ardına dizilmesiyle anlatılmıştır. Küçük frizin altındaki büyük frizde ise her bir levhada başlı başına kapalı bir kompozisyon oluşturan savaş sahneleri sıralanır. Alınlıkların birinde ortada iki figür yer alır.

Diğerlerinde belirli savaşçı tiplerinin arasında bağ kurulmaksızın yan yana dizildiği ve yanlara doğru küçülen figürlerden bir kompozisyon bulunur. Anıtın çevresinde sütunlar arasında durduğu sanılan 12 heykele rastlanmıştır. Bunların çoğu rüzgarda uçuşan giysili kadınlar olup ayakları altında balıklar ve deniz hayvanları görüldüğünden Nereidler olarak tanımlanmış ve anıta Nereidler Anıtı adı verilmiştir. Anıt, Charles Fellows tarafından 1840'da çalınarak, British Museum'a kaçırılmıştır.