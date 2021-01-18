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Yurt içinde gözler Merkez'de

Küresel piyasalarda geçen haftanın odağında ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret eden veriler yer aldı. Geçen haftanın ikinci yarısında, risk iştahının küresel ölçekte azalmasının ardından bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantıları takip edilecek

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
AA

Küresel piyasalarda geçen haftanın odağında ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret eden veriler yer aldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 95 milyonu, hayatını kaybedenler ise 2 milyonu aştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumları piyasalardaki risk iştahını azaltırken, ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verileri ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret etti. Öte yandan Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi toplumsal gösteri endişelerine karşın hafta sonu sakin geçerken, ülkeden gelecek haber ve açıklamalar, bugün ve yarın yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Geçen hafta açıklanan veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,13 sınırından tekrar yüzde 1,10'un altına geriledi, pay piyasalarında ise cuma günü satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 0,7 azalarak son 3 aydaki düşüşünü sürdürürken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında, sanayi üretimi ise aylık yüzde 1,6 artışla tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Dolar endeksi ise azalan risk iştahının dolar talebini artırması ile yüzde 0,6 değer kazanarak 90,8'e çıktı.

Avrupa tarafında, aşılama çalışmalarına karşın Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın birçok ülkede ivme kaybetmemesi, tedbirlerin sıkılaştıracağı endişelerine neden olurken, İtalya'daki siyasi kriz de gündemi meşgul etti.

Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 düşüş kaydetti.

Bu hafta Avrupa'daki siyasi ve ekonomik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla parlamentodaki çoğunluğu riske giren Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin kaderi, yarın parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılacak güven oylamasında belli olacak.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajlar ile perşembe günkü ECB toplantısından çıkacak kararlar da Avrupa gündeminin odağında bulunuyor.

Geçen haftanın ikinci yarısında azalmaya başlayan risk iştahı ile pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyir, Çin hariç Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Çin'de açıklanan 2020'nin 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5, aralık ayı sanayi üretiminin de yüzde 7,3 ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi. Son açıklanan verilere göre Çin’in 2020 büyümesi yüzde 2,3 oldu.Japonya'da sanayi üretiminin kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilemesiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Asya piyasalarında altının ons fiyatı haftaya yatay bir başlangıç yaparken, Çin'deki verilere karşın Brent petrolün varil fiyatının cuma günkü düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 54,5 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta etkisini artıran kar satışları ile 10 haftalık yükseliş rallisi ve rekor serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,05 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,43 düşüş kaydederek günü 1.524,49 puandan tamamlarken, yüzde 1,4 artışla 7,4623'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4660 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, geçen haftanın ikinci yarısında küresel ölçekte azalan risk iştahının pay piyasalarında kar satışlarının güçlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Bu hafta perşembe günü TCMB ve ECB'nin faiz kararı ile cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 4. çeyrek finansal sonuçların da pay ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.550 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Avro Bölgesi, AB Maliye Bakanları toplantısı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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