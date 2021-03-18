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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları takip edilecek

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
AA

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, üyelerin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi.

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Analistler, karar metni ve sözle yönlendirmede kayda değer bir değişiklik olmamasına karşın, Fed'in enflasyon endişelerinin farkında olduğu ancak bunun geçici olacağı vurgusunu güçlendirdiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,58 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak rekorlarına devam ederken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

Avrupa borsaları ise dün Fed öncesinde karışık bir seyir izledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde "aşı sertifikası"nın yaza kadar hayata geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, aşılar konusundaki belirsizlikler ve ülke bazlı ayrışmalar devam ediyor.

Aşılama ve aşıların geçerliliği konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün BoE'nin faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Bugün Asya borsalarında Fed sonrası pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybıyla 1.562,11 puandan tamamladı. Dün 7,6411'e kadar çıkmasının ardından Fed'in kararları sonrası gerileyen ve 7,5037'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararı ile veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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