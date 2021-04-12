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Piyasalarda yoğun veri gündemi

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri gündeminin olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve işsizlik verileri takip edilecek

Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı
AA

Küresel piyasalar, geçen hafta makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmeye devam etmesi, büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizeler ve ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile pozitif bir seyir izledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılan açıklamalarda özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve faiz yönlendirmeleri, ABD ve Avrupa borsalarında rekorların devam etmesini sağlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,66 seviyesinde dengelendi.

Powell, yaptığı konuşmalarda, çoğunlukla yükseliş eğilimindeki enflasyon konusu üzerinde durdu. Ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade eden Powell, enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını vurguladı. Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağını belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

Öte yandan, geçen hafta dünya genelinde açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) genel olarak beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırırken, IMF, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi 0,89 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artarak kapanış rekorlarını kırarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

ABD'de cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) martta aylık yüzde 1 artarak beklentileri aşması sonrası yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa borsalarında, cuma günü karışık bir seyir izlendi. Haftalık bazda pozitif görünümünü koruyan başlıca borsalarda, yatırımcılar için en önemli motivasyon, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama çalışmalarında sağlanan gelişmeler oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak kapanış rekorunu 15.234 puana taşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 6.169 puanla 2000 yılından bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,38 azalışla 6.915 puana geriledi. Hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, cuma günü yüzde 0,12 değer kaybetse de bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,2 yükselerek 1,19'un üzerine çıktı.

Asya piyasaları yeni haftaya negatif başladı. Otomotiv sektöründen başlayarak diğer alanlara da yayılan "çip krizi" sonrası bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın çip üreticileri ile bir toplantı yapması beklenirken, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, bu hafta gerçekleştireceği ABD ziyareti de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen hafta artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65, haftalık bazda ise yüzde 2,58 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapanış yaptı.

Cuma günü yüzde 0,5 artışla 8,1820'den günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Kovid-19 vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri 1,7 milyar dolar ila 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Ocak 2021'de 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışları

21.00 ABD, mart ayı bütçe dengesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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