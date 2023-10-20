Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142,5 artarak 47 milyar 792 milyon lirayı aştı, ortalama harcama 2 bin 971 lirayı buldu. Ortalama harcama geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı. Bunların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 41 artarak 16 milyon 84 bin oldu.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 100 milyon 108 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,2 gece olarak kaydedildi.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 142,5 artarak 47 milyar 792 milyon 417 bin liraya yükseldi.

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Bu harcamaların yüzde 90,6'sını 43 milyar 311 milyon 528 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 9,4'ünü ise 4 milyar 480 milyon 889 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 971 lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içindeki dağılım oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 32,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 197,3, ulaştırma harcamalarında yüzde 73,4 ve konaklama harcamalarında yüzde 235,1'lik artış görüldü.

YÜZDE 65,4 YAKINLARINI ZİYARET İÇİN SEYAHAT ETTİ

Bu yılın ikinci çeyreğinde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırayla yüzde 27,7 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 3,3 ile sağlık izledi.

Nisan-haziran döneminde seyahate çıkanlar 70 milyon 880 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 872 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 8 milyon 5 bin geceleme sayısıyla üçüncü oldu.