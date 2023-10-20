Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.622,90 %-1,88
        DOLAR 28,0215 %0,19
        EURO 29,7026 %0,16
        ALTIN 1.786,99 %0,67
        FAİZ 24,16 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 20,94 %0,95
        BITCOIN 29.703,00 %3,39
        GBP/TRY 33,9941 %-0,33
        EUR/USD 1,0587 %0,05
        BRENT 93,59 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 2.921,73 %0,67
        Haberler Ekonomi Turizm Yurt içi seyahat harcamaları yüzde 142,5 arttı - Turizm Haberleri

        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı

        Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142,5 artarak 47 milyar 792 milyon lirayı aştı, ortalama harcama 2 bin 971 lirayı buldu. Ortalama harcama geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı. Bunların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 41 artarak 16 milyon 84 bin oldu.

        Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 100 milyon 108 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,2 gece olarak kaydedildi.

        Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 142,5 artarak 47 milyar 792 milyon 417 bin liraya yükseldi.

        REKLAM

        Bu harcamaların yüzde 90,6'sını 43 milyar 311 milyon 528 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 9,4'ünü ise 4 milyar 480 milyon 889 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 971 lira olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içindeki dağılım oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 32,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 197,3, ulaştırma harcamalarında yüzde 73,4 ve konaklama harcamalarında yüzde 235,1'lik artış görüldü.

        YÜZDE 65,4 YAKINLARINI ZİYARET İÇİN SEYAHAT ETTİ

        Bu yılın ikinci çeyreğinde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırayla yüzde 27,7 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 3,3 ile sağlık izledi.

        Nisan-haziran döneminde seyahate çıkanlar 70 milyon 880 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 872 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 8 milyon 5 bin geceleme sayısıyla üçüncü oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Nişanlısı Sibel'i öldürüp bazada yakmıştı! Cezası belli oldu!
        Nişanlısı Sibel'i öldürüp bazada yakmıştı! Cezası belli oldu!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        İsrail, Lübnan sınırındaki o bölgeye tahliye edecek
        İsrail, Lübnan sınırındaki o bölgeye tahliye edecek
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli