Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE),2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,59 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,51 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Ağustos 2019

Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Ağustos 2019





Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,71 artış, imalat sanayi sektöründe %1,01 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %4,33 artış, su temini sektöründe %1,35 artış olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ağustos 2019



AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %7,74 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,94 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %1,94 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %38,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %4,33, metal cevherleri %2,50 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ ARA MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ağustos ayında aylık en fazla düşüş %0,89 ile ara malında gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Ağustos 2019



