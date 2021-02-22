Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için belli bir süreden sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kayıt ettilmesi gerekiyor. Cihazların kayıt başvuru süresi uzatıldı. İşte Yurtdışı telefon kayıt süresi ve kayıt ücretleri

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN KAYIT SÜRESİ 365 GÜNE UZADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "siyah liste", kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içinde kullanımda olduğu tespit edilmiş ve kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak suretiyle beyaz listeden çıkarılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşacak.

"Gri liste" ise beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini ülke sınırları içinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarını kapsayacak.

Eşleştirilmiş beyaz liste, 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının ve işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye ait abone numaralarının eşleştirilmesiyle oluşacak.

​​​​​​​İşletmeciler, IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair kısa mesaj gönderecek, kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilecek.

SİYAH LİSTEYE 112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİNE ERİŞİM İZNİ

IMEI numarası siyah listede yer alan cihazın 112 Acil Çağrı servisine erişimi ise sağlanacak.

Kurum kayıtlarında yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen ve siyah listeye eklendiği tarihten itibaren 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan elektronik cihazlar, "kaçak cihaz" olarak görülmeye devam edilecek ve kullanıma kapatılacak.

Ancak Kovid-19 nedeniyle yolcu beraberinde getirilen, mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapılacak. Söz konusu süre daha önce 120 gün olarak uygulanıyordu.

Belirtilen 120 günlük kullanım süresi içinde kayıt altına alınmayan cihazlar açısından, salgın da dikkate alınarak yurda giriş tarihinden geçerli olmak üzere 365 gün içinde kayıt yaptırma ve yeniden kullanıma açtırma olanağı sağlanmış oldu.

2021 YURTDIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON KAYIT ÜCRETİ

Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:

2012 – 100 TL

2013 – 115 TL

2014 – 119.5 TL

2015 – 131.5 TL

2016 – 138.5 TL

2017 – 149.2 TL

2018 – 500 TL

2019 – 1500 TL

2020 – 1838.7 TL

2021 – 2006.2 TL