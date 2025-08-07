'Yürüyemez' demişlerdi! Down sendromlu atlet dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Doğduktan birkaç hafta sonra Down sendromlu olduğu belirlenen ve 5 yaşına kadar yürümekte dahi zorlanan Rıdvan Yalçın, ailesinin desteğiyle çıktığı spor yolculuğunda, Türkiye ve Avrupa'da atletizm alanında şampiyonluklar elde etti.

Atletizmde kazandığı birinciliklerin yanı sıra yüzme, dans, uzun atlama gibi alanlarda ilgi ve yeteneği bulunan Yalçın, 100 ve 200 metrede Down sendromlularda Türkiye şampiyonu ve rekortmeni, INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise Avrupa Şampiyonu oldu.

24 yaşındaki Rıdvan Yalçın'ın en büyük hayali, Down sendromlu bireylerin de Paralimpik Oyunları'nda yarışabilmesi.

Yalçın ailesi ise her koşulda oğullarını destekleyerek, özel çocuk sahibi ailelere örnek oluyor.

REKLAM

Anne Aygül Yalçın, oğlunun hikayesini ve yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Anne Yalçın, Rıdvan'ın spor serüvenine tam anlamıyla 2015 yılında başladıklarını ve oğlunun 100 ve 200 metre koşu yarışında Türkiye Şampiyonu olduğunu söyledi.

Oğlunun haftada en az 4 gün antrenman yaptığını ve birçok birincilik elde ettiğini aktaran Yalçın, "Durmaksızın, yaz-kış demeden, tatil olmadan sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Sporla çok mutluyuz. İyi ki spor var diyoruz. Yaklaşık 40 şampiyonluk madalyamız var" dedi.

"YÜRÜYEMEZ DEDİKLERİ ÇOCUK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR" Yalçın, oğlunun Türkiye'yi temsil ettiğini ve bunun çok gurur verici bir durum olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Hiçbir zaman yapamayacak diye bir şey yok. Biz yeter ki isteyelim. Rıdvan'ın bu zamana gelmesi büyük bir mucize. Doğumu erken oldu, 'Yürüyemez, konuşamaz, kendini ifade edemez.' kelimelerini duyduk doktorlardan. Çok şükür yürüdü ve konuştu. Türkiye'mizi hakkıyla temsil ediyor. Rekor kırarak, kendi rekorunu geçerek temsil ediyor. Normal bir bireyin koşamayacağı derecelerde koşuyor. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Yürüyemez dedikleri çocuk Türkiye'yi temsil ediyor. Birçok birinciliğimiz var ve bundan sonra da devam edecek." REKLAM Özel çocukların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu dile getirerek ailelere seslenen anne Yalçın, "Bilmiyorlar ki çocuklarının bu hale gelmesinin iyiliği kendileri için, çocukları için değil. İnanın Rıdvan'ın sporla beraber sosyal hayatı çok gelişti. Hiçbir zaman evde tutmadım. Hiç 'Bugün de evde kalsın.' demedim. Yeri geldi Rıdvan'la sabah çıktık, akşam eve gittiğimizde yemeğimizi yapıp yedik. 10 yıldır ciddi anlamda antrenman yaparak bu hale geldi. Kolay gelmedik. Antrenörümüz bu çocukları alıp sürekli antrenman yaptırdı" ifadelerini kullandı.