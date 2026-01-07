Habertürk
        Yürüyüşe beraber çıktığı keçileri, ilçede ilgi odağı oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hurdacılık yapan 65 yaşındaki Yaşar Çelik'in yürüyüşe çıktığında beraberinde götürdüğü keçileri yoğun ilgi görüyor. Keçilerine Şaziye, Çavuş ve Arap ismini veren Çelik, "Milletin dikkatini çekiyor, fotoğraf çekiyorlar, seviyorlar. Elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklar okuldan çıktığında çok seviniyorlar" dedi

        07.01.2026 - 10:05
        Beraber yürüyüşe çıktı, ilgi odağı oldu
        Çorlu’da hurdacılıkla uğraşan 2 çocuk babası Çelik, 5 yıl önce aldığı 3 keçiye, Şaziye, Çavuş ve Arap adını verdi.

        Kemalettin Mahallesi Dere Sokak’ta 2 katlı evinin bahçesinde keçilere gözü gibi bakan Çelik, ilçede dolaşmaya çıktığında onları da yanında götürüyor.

        Vatandaşların ilgi odağı olan keçilerin, arkadaşı haline geldiğini söyleyen Çelik, özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Vatandaşların keçilerle fotoğraf da çekilmek istediğini dile getiren Çelik, "Ben bu keçilere 5 senedir bakıyorum. Onlar benim arkadaşım oldu. Mahallelerde, boş arsalarda otlatıyorum, sütlerini alıyorum. Milletin dikkatini çekiyor, fotoğraf çekiyorlar, seviyorlar. Daha önce görmeyenler, ilk defa görenler oluyor ve çok ilgileniyorlar" dedi.

        "ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYORLAR"

        Keçilerinden ikisinin yavrulayacağını, bunun için çok heyecanlı olduğunu anlatan Çelik, "Hayvan sevgisi bende uzun süredir var. Elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Üç tane keçim var, ikisi yavrulayacak, biri erkek. Bahçeli evimde onlara bakıyorum. Özellikle çocuklar okuldan çıktığında çok seviyorlar" diye konuştu.

        Mahalle sakinleri de Çelik’in keçileriyle yaptığı gezintilerin mahalleye renk kattığını aktardı.

