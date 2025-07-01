Yüsra Geyik, Ozan Dolunay ile çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu: Yakalanmamıza çok güldük

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Bloomberg HT'de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde, meslektaşı Ozan Dolunay ile bir mekânın arka kapısından çıkarken görüntülenen Geyik, hakkında çıkan aşk iddialarına programda net bir cevap verdi ve dedikodulara son noktayı koydu.

"YAKALANMAMIZA ÇOK GÜLDÜK"

Yüsra Geyik, sözlerine şöyle başladı; "Ozan ile aynı menajeri paylaşıyoruz, bu yüzden etkinliklerde sık sık yan yanayız. O gün yanımızda menajerlik şirketinden başka bir arkadaşımız da vardı, çıkalım dedik. Kapıdaki görevli, 'Ön kapıda çok magazin var, arka kapıdan çıkabilirsiniz.' dedi. Ben de girerken röportaj verdiğim için tekrar yapmak istemedim, bu yüzden arkadan çıktım. Meğerse arka kapı doğrudan sokağa açılıyormuş, bunu bilmiyorduk. Durumu eski magazin sansasyonlarına benzettik ve hep birlikte çok güldük. Ozan benim çok sevdiğim, hem yetenekli hem de çok tatlı bir arkadaşım. Bu olay ikimiz için de küçük, hoş bir anı olarak kaldı" dedi.