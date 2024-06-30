Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yusuf Day, kızı Maya Day ile Göcek'te tatil yapıyor.

Kızı ile bir bot ile denize açılan Yusuf Day'ın deniz trafiğinin yoğun olduğu bir yerde direksiyonu kızına emanet etti.

Yusuf Day, bu hareketi ile şaşkınlık yarattı.

Öte yandan Yusuf Day, Nefise Karatay ile 2012'de nikâh masasına oturmuştu. Çiftin kızları Maya ise 2015'te dünyaya gelmişti.