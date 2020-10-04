Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan maç sonunda açıklamalar yaptı. Attığı harika golle 3 puanı getiren yıldız futbolcu golü anlatırken Aytaç Kara ve Mehmet Altıparmak'a teşekkür etti'

"Hocamız ilk geldiğinden beri üçüncü bölgede özgürsünüz diyor bize. Maç esnasında sağda solda nerede olduğum fark etmiyor, orta açtığımda sağda kalıyorum bazen. Kenar oyuncusu olduğum için her tarafta oynayabiliyorum"

"Aytaç kardeşimin muhteşem pası, güzel bir gol attığımı düşünüyorum. Huzurlu bir gece, güzel bir galibiyet. Geçen haftayı telafi ettiğimizi düşünüyorum. Kasımpaşa'yı vizyonu ve hak ettiği yere doğru yükseltmeye çalışacağız"

"Mehmet hoca futbolun içinden gelen biri. Bize istediğimiz motivasyonu veriyor. Top kaybetmemiz onun için sorun değil. Geçen seneden devam eden arkadaşlığımız var. İyi bir havamız var bozmadan devam edeceğiz."