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        Haberler Magazin Yusuf Güney: Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var - Magazin haberleri

        Yusuf Güney: Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var

        Bir süre önce astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney'den yine sıra dışı açıklamalar. Güney, Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:08
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        "100 yaşında sevgilim var"
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        Son dönemde sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelen ve hatta uzayda Kenan Işık ile de karşılaştığını iddia eden şarkıcı Yusuf Güney, iddialarına yenisini ekledi. Güney, başka bir galakside 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu söyledi.

        Şarkıcı katıldığı bir programda; "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullandı.

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        #Yusuf Güney
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