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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 10 adet Milli Piyango bileti alan sanatçı en büyük hayalini açıkladı.

BÜYÜK İKRAMİYE HAYALİNİ AÇIKLADI

Önce alışveriş yapan Güney, daha sonra karşılaştığı milli piyango satıcısından tam bilet aldı. Parayı çok sevmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, Milli Piyango'dan büyük ikramiye kendisine çıktığı taktirde ne yapacağı sorusuna yanıt verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEYİM VAR"

Güney, "Çok şükür her şeyim var. Büyük ikramiye bana çıktığı taktirde hayalim olan sokak hayvanları için kullanırım. Bir kısmını ise tek tek ciddi şekilde ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip, onlara yardım ederdim" diye cevap verdi.