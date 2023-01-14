O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi “Aşk-ı Virane” Rafet El Roman’ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi’de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi’nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde de bu şarkı, “Yılın Şarkısı” seçildi.