Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kitap satın alan Güney, pandemi dönemi sürecinde bol bol üretim yaptığını, yeni şarkılar yazdığını, tarihimizi anlatan çizgi film ve yapımcılığa ağırlık verdiğini açıkladı.

Güney, hayvan barınaklarını düzeltme ve barınaktaki hayvanları sahiplendirme belgeseli çekmek için çalışmalarına başladığını açıkladı.

Ünlü şarkıcıya, "Bu proje nasıl ortaya çıktı?" sorusuna "Bu proje hep aklımda vardı. İnsanları tanıdıktan sonra hayvanlara daha çok değer vermeye başladım. Verdiğimiz değerin kat ve kat üstündeler. Hayvan yasası konusunda Meclis ile görüşmeler yapacağım. Bu seneyi bu şekilde verimli geçirmek istiyorum. Doğru ve öğretici işler yapmak lazım. Sosyal medyanın o saçma salak gereksiz işsizlik barındıran boş kuru gürültüden uzak durup vatanına daha faydalı işler yapmak istiyorum" diye cevap verdi.