24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı.