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Yusuf Kerim Sayın, cezaevindeki annesi ile ikinci kez görüştü

Çapa Tıp Fakültesi'nde dördüncü evre kanser tedavisi gören Yusuf'un annesi FETÖ'den yargılanıp cezası onandıktan sonra Sakarya'daki Cezaevi'ne konulmuştu. Yusuf annesiyle aralık ayında bir araya gelmişti. Anne-oğul 2023'ün ilk görüşmesini gerçekleştiriyor.

Yusuf Kerim Sayın, cezaevindeki annesi ile ikinci kez görüştü

Kanser hastası Yusuf ikinci kez annesiyle görüştü.

Yusuf Kerim Sayın, Çapa Tıp Fakültesi'nde dördüncü evre kemik kanseriyle mücadele ediyor.

Annesi Gülten Sayın yargılandığı FETÖ Davası’nda Yargıtay tarafından cezası onandıktan sonra cezaevine girdi.

6 yaşındaki Yusuf’un annesini görme isteği 2022 yılının son gününde yerine gelmiş anne ve oğul 8 saat bir arada kalmıştı.

Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Yusuf annesi ile yeni yılda ilk görüşmesini yapıyor. Çapa Tıp Fakültesi'nde bugün gerçekleşen görüşme ilk görüşmede olduğu gibi 8 saat değil, 24 saat sürecek. Anne ve oğul böylelikle tedavi sürecinde ikinci kez hastanede bir araya gelmiş olacak.

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