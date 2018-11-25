Yüz felcinin soğuk ve rüzgâra maruz kaldıktan sonra çoğu zaman kulak arkasında bir ağrıyı takip ederek ortaya çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Birkaç gün içinde bulgular giderek ilerler. Yüzün mimik hareketleri istendiği gibi yapılamaz, göz kapakları kapanamaz, dudak kenarı düşer ve alın da kırıştırılamaz. En çarpıcı bulgu hastanın yüz felci tarafındaki göz kapağını kapatamaması ve aralık kalmasıdır” dedi.
MİMİK HAREKETLERİNİN TAM YAPILAMAMASI YÜZ FELCİ BELİRTİSİ
Yüzün mimik hareketlerinin istendiği gibi yapılamaması ve göz kapağının kapatılamaması bulgularının yüz felci tanısı için yeterli olduğunu söyleyen Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Herhangi bir his kaybı yoktur. Bazı hastalarda tat duyusunda azalma, seslere karşı aşırı hassasiyet oluşabilir. Göz kapatamamaya bağlı olarak gözün kornea tabakası zarar görebilir. Bu nedenle hastalık düzelinceye kadar hastanın aralık kalan gözünü geceleri yatmadan önce bandajla kapatması önerilir. 4-6 hafta içinde çoğu zaman tamamen düzelen bu hastalara kortizon tedavisi uygulanmalı” açıklamasında bulundu.
SOKAĞA ÇIKARKEN ATKI VE ŞAPKA TAKILMALI
Bilinenin aksine sakız çiğnemenin tedaviye olumlu bir etkisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Yüz felcinin oluşumunu önlemek için özellikle kış aylarında dışarı çıkarken atkı veya şapka takılması, rüzgâra maruz kalmamak için otomobil kullananların camlarını açmaması çok önemli” dedi.
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